Via Marconi: asfalto, marciapiede e polemiche

I lavori di asfaltatura in via Marconi, tra la rotonda del Conad e lo svincolo per la Variante, volgono verso la conclusione. Manto stradale risanato, ripristinata la viabilità e - dopo Pasqua - sarà tracciata la nuova segnaletica. L’annuncio, ieri, è arrivato dal sindaco Stefania Signorini. Contestualmente, proseguono i lavori per realizzare il nuovo percorso pedonale di 1,3 chilometri, sempre in via Marconi, tra via Saline e la rotonda del Mc Donald’s. La ditta sta realizzando un marciapiede sul lato monte della strada, che permetterà un passaggio sicuro per i pedoni. Sono previsti scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dal Comune hanno fatto sapere che le alberature saranno preservate.

"La priorità – ha spiegato Signorini - è quella di mettere in sicurezza la circolazione in una zona molto trafficata, perché via Marconi viene scelta da tanti automobilisti provenienti dalla Vallesina per raggiungere la Statale Adriatica. Con il risanamento del manto stradale viene garantita la sicurezza per i veicoli, mentre il nuovo percorso pedonale è stato pensato a tutela dei pedoni, che potranno partire da Castelferretti per raggiungere a piedi l’area in cui si concentrano i supermercati. Abbiamo già inserito nel programma delle opere pubbliche la realizzazione di un percorso analogo nell’altro lato della strada, in modo da creare un percorso ciclopedonale completamente in pianura. Un altro progetto che riguarda la viabilità nella zona tra Case Unrra e Castelferretti, concordato con Rfi che finanzierà l’opera, è quello di realizzare un collegamento diretto tra il viadotto di via dell’Aeroporto e la Statale. Potremo disporre di una strada alternativa a via Marconi, che sarebbe così decongestionata dal traffico quotidiano dei pendolari diretti verso la costa nord".

Nel frattempo, però, non mancano le lamentele da parte delle forze politiche. Ieri la candidata a sindaco per Pd, Cinque Stelle, Cittadini in Comune e Si Può Annavittoria Banzi è rimasta imbottigliata nel traffico ed ha diffuso un video in cui denunciava i problemi legati al traffico: "Sono bloccata in via Marconi, dove è tutto congestionato tra Lidl e Mc Donald’s – ha detto -. Macchine che fanno inversione, suonano. Un delirio. Non si è pensato che questa viabilità andava preventivamente adeguata alle attività commerciali? È inaccettabile".

Il candidato delle civiche Ancona Falconara, Vola Falconara e dei Riformisti per Falconara Marco Baldassini ha invece parlato delle criticità del marciapiede: "Il nostro tecnico di cantiere, nonché candidato consigliere Roberto Penna, è stato in sopralluogo nel cantiere. In via Marconi, all’altezza di via della Tecnica, il marciapiede in costruzione non è largo 1.50 metri come dichiarato. Neanche se si tiene in considerazione il cordolo delimitativo".