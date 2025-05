"Via Marconi, marciapiedi allargati e dossi: si studia la soluzione migliore"

"Su via Marconi stiamo portando avanti un intervento atteso da anni, con un obiettivo chiaro: renderlo più sicuro e accessibile per tutte e tutti". Parole del Comune di Jesi, in merito ai lavori in corso nella zona del sottopasso: "Abbiamo realizzato interventi per moderare la velocità, con attraversamenti rialzati, e introdotto il limite di velocità a 30 chilometri orari. Non è un intervento isolato: stiamo intervenendo anche in altri quartieri con problemi di eccessiva velocità, e sempre qui, nella zona, in via del Verziere, con l’inserimento di dossi. Un approccio graduale e attento". Nel sottopasso di via Marconi "abbiamo allargato il marciapiede per renderlo accessibile ai pedoni e avviato un percorso di riorganizzazione della viabilità, condividendo i passaggi con incontri pubblici con i residenti e con il Comitato di Quartiere. Dopo una prima fase sperimentale con senso unico alternato regolato da semaforo, siamo pronti a proseguire la sperimentazione e a testare il senso unico in uscita. Ogni passaggio è studiato per raccogliere dati concreti e capire quale sia la soluzione più efficace e sostenibile per il quartiere".