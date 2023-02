Via Marconi più sicura per pedoni e ciclisti: partono lunedì i lavori per tracciare il nuovo percorso pedonale che collegherà il quartiere Case Unrra a Castelferretti. Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede largo un metro e mezzo sul lato monte della strada (per intenderci, sul lato destro per chi viaggia dalla popolosa frazione verso il centro falconarese). I cittadini che, a piedi o in bicicletta, vorranno partire dalla frazione per raggiungere il quartiere in cui si concentrano supermercati e catene di negozi, potranno farlo in sicurezza. Il percorso pedonale correrà infatti parallelo alla strada principale, protetto dal grande traffico di veicoli che ogni giorno utilizzano via Marconi che collega la Vallesina alla Costa. Il tragitto del nuovo percorso, lungo il quale saranno realizzate rampe per persone con difficoltà di deambulazione o in carrozzina, va dall’incrocio con via delle Saline, alle porte di Castelferretti, fino alla rotatoria davanti a Lidl e Mc Donald’s, per una lunghezza complessiva di 1,3 chilometri. Gli alberi lungo il nuovo camminamento saranno preservati, per diventare parte integrante del percorso. Lunedì i cantieri partiranno con sfalci e potature della banchina, per poi procedere alla realizzazione effettiva del percorso pavimentato. Attenzione alla viabilità (e ai probabili disagi nella percorrenza): nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, la carreggiata potrebbe essere ristretta e contestualmente potrebbe essere predisposto il senso unico alternato di circolazione. Sarà in vigore il limite dei 30 chilometri orari.