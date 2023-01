Via Marconi, pronta la nuova asfaltatura

Anche via Marconi va in sala trucco. Due giorni fa si sono concluse le procedure per l’affidamento dei lavori. A marzo, quando le temperature saliranno, si procederà con la riasfaltatura di un’arteria fondamentale per la viabilità urbana ed extraurbana. Il tratto interessato è quello dal cavalcavia della Variante alla Statale 16 fino alla rotatoria del Conad. La strada è particolarmente ammalorata e l’investimento di 220mila euro lordi (finanziati con gli incassi dell’autovelox) consentirà di rifare il manto stradale e renderlo più sicuro per 800 metri lineari. "La scelta dei punti sui quali intervenire – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – è stata effettuata sulla base di una serie di rilievi, che hanno definito i tratti più ammalorati, cui l’amministrazione deve dare la precedenza. L’incremento dei prezzi, che ha fatto innalzare i costi per gli interventi eseguiti nell’ultimo anno, ha fatto sì che i contributi regionali fossero appena sufficienti per completare l’asfaltatura di via Flaminia, via Bruno, piazza Bissolati e via Mauri. Per via Marconi il Comune ha fatto ricorso a risorse proprie".