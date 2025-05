"Via Marconi senza pace: il semaforo provoca ingorghi, smog e proteste"

"Non c’è pace per Via Marconi". E’ quanto sostengono i Repubblicani europei, ex forza di maggioranza. "Dopo tre anni in cui si dibatte i problema e dopo che l’amministrazione comunale ha voluto aspettare la riapertura al traffico del ponte Minonna senza utilizzare quel periodo per una proposta seria e ragionata, come al solito la montagna ha partorito un topolino, che ha determinato situazioni peggiori di quelle da cui eravamo partiti! Che quella del semaforo a doppio senso di marcia fosse una sciocchezza, l’avevamo già detto e gridato una infinità di volte, poi abbiamo aspettato i risultati della sperimentazione. A oggi questi i risultati, descritti non da Mre, ma dai cittadini della zona. Essi scrivono che esiste un disagio maggiore della situazione precedente. Tutta la zona è soggetta a un maggiore inquinamento dell’aria e acustico a causa degli incolonnamenti delle auto e degli ingorghi. A questo punto vista l’inutilità di presentare ulteriori interrogazioni, perché ci verrebbe risposto con la solita lezioncina, ci rivolgiamo direttamente agli uffici responsabili dei Lavori Pubblici affinché mettano in campo soluzioni appropriate".