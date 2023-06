Via Mattei, la soluzione Stop alla strage di multe Si potrà parcheggiare dentro Marina Dorica

Strage di multe in via Mattei per i parcheggi, c’è una prima soluzione. Dalla prossima settimana si potrà lasciare l’auto all’interno del parcheggio di Marina Dorica, almeno fino alla metà di luglio. Dopo i numerosi verbali staccati per la sosta non regolare, fatti dai vigili urbani ai lavoratori del cantiere Ferretti, è stata convocata ieri in Comune una riunione, su richiesta del sindaco Daniele Silvetti. Erano presenti i rappresentanti rsu Fiom-Cgil dei lavoratori delle aziende della cantieristica, i rappresentanti del settore autotrasporto i tecnici dell’ufficio traffico e della polizia locale. E’ stata affrontata la problematica della carenza di parcheggi nella zona industriale del porto. Fino a metà luglio la soluzione ci sarebbe poi tocca trovarne altre e definitive. Intanto una apposizione segnaletica verticale nel tratto interessato e una ricognizione puntuale di tutte le possibili aree di sosta nella zona. Sarà attivata una ricognizione insieme all’Autorità Portuale per altre possibili aree all’interno del porto, oltre al perfezionamento dell’intesa per la manutenzione dei tratti stradali pubblici in area portuale. Il problema dei parcheggi era già noto al Comune tanto che l’Autorità Portuale sta predisponendo il progetto del nuovo parcheggio da 200 posti sotto l’asse a seguito delle osservazioni ricevute da ANAS, a cui potrebbero aggiungersi anche altri 50 posti auto all’ingresso dell’area di Marina Dorica. Al tavolo di confronto di ieri è stata posta l’attenzione sul trasporto pubblico locale. Quella zona del porto è servita dalla linea 12 che durante il periodo estivo raggiunge una quota di 25 corse giornaliere a servizio di via Mattei, alle quali si aggiungono le 7 corse della linea 12V effettuate con un bus elettrico. "Stiamo cercando una soluzione il più possibile condivisa e che tenga conto di tutte le varie istanze – ha detto il sindaco Silvetti - coinvolgendo anche i mobilty manager delle aziende e tutti gli organismi presenti sul territorio. Appronteremo una soluzione nel breve periodo per i lavoratori della zona grazie alla collaborazione di Marina Dorica e del suo presidente Leonardo Zuccaro che si è subito attivato mettendo la questione in discussione nel prossimo ordine del giorno".