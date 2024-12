Via Mercantini. giù gli alberi:: "Sono malati"

In questi giorni è in corso, in via Mercantini, l’intervento che prevede il taglio degli alberi: l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo fa chiarezza: "Comprendo il dispiacere e le preoccupazioni di alcuni cittadini verso il nostro patrimonio verde, ma voglio ribadire con fermezza che la sicurezza pubblica deve essere sempre la nostra priorità assoluta – spiega -. Gli alberi abbattuti erano gravemente compromessi da un avanzato stato di marciume. Questo problema, confermato dalle analisi tecniche, è emerso con chiarezza anche durante i lavori di abbattimento. Il marciume interno, invisibile dall’esterno, rendeva questi alberi estremamente instabili e rappresentava un pericolo per l’incolumità di chi vive e transita nella zona. In caso di condizioni meteorologiche avverse o forti venti, il rischio di crolli improvvisi era altissimo. La decisione di procedere con l’abbattimento non è stata presa a cuor leggero, ma è stata dettata dalla necessità di garantire la sicurezza pubblica. Non possiamo e non dobbiamo ignorare situazioni di questo tipo, che potrebbero mettere in pericolo la vita di pedoni, automobilisti e residenti. Prevenire tragedie è un dovere che guida ogni nostra scelta. La nostra amministrazione da anni lavora con grande attenzione alla cura e alla tutela del verde urbano. Il nostro territorio conta più di 30mila essenze arboree, un patrimonio prezioso che continueremo a proteggere con responsabilità e serietà".