Via Mercantini, si attendono le perizie per abbattere 16 alberi

Sono sedici gli alberi di via Mercatini di cui si attendono le perizie da parte degli agronomi. Domenica, alcune associazioni ambientaliste, durante un "bici flash mob", hanno percorso anche via Mercatini dove hanno affisso negli alberi alcuni cartelli con tanto di slogan: "Gli alberi salvano la vita" – "Gli alberi migliorano la vita" – "Sono qui da 80 anni non ho mai fatto danni" – il testo di alcuni cartelli - una protesta per scongiurare un eventuale abbattimento.

"Siamo in attesa dell’esito delle perizie e delle prove di trazione a cui sono stati sottoposti gli alberi di via Mercatini – spiega Elena Campagnolo, assessore all’ambiente e al porto – solo dopo aver ottenuto i risultati degli studi effettuati, saranno prese le decisioni anche in merito ad eventuali abbattimenti".

Alcuni alberi della stessa via sono stati già abbattuti dopo l’esito dei controlli e sono previste ripiantumazioni così come il restyling della via con la realizzazione di nuovi marciapiedi e di una pista ciclabile come è già avvenuto per viale Anita Garibaldi.