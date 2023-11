Via Merciai, intervento per la nuova fognatura

Sta per partire un intervento atteso dai cittadini del quartiere San Giuseppe. "Dalla prossima settimana – annunciano dalla giunta Fiordelmondo - prenderanno il via i lavori per risolvere il problema che interessa la fognatura di Via Merciai, e che si protrae da oltre venti anni. Realizzata dal privato a scomputo di oneri di urbanizzazione nel 2002, l’intervento ha palesato diverse criticità non solo nel suo corretto funzionamento ma anche alle abitazioni. L’amministrazione comunale ha voluto prestare sin da subito attenzione a questo intervento che a partire dalla prossima settimana, meteo permettendo, comporterà anche modifiche alla viabilità. Il traffico veicolare verrà deviato, in base all’avanzamento dei lavori, sulle strade adiacenti ai tratti delle strade interessati dai lavori, di volta in volta individuate dalla direzione lavori. Tali deviazioni saranno effettuate tenendo conto dell’assetto della circolazione nella zona e compatibilmente con le necessità della viabilità al fine di limitare i disagi. L’intervento – concludono - vedrà la rimozione delle due linee attualmente esistenti e che presentano criticità importanti e il rifacimento della fognatura e il ripristino del manto stradale".