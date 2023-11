Via Molino Mensa, altro incidente: una Ferrari finisce in testacoda

E’ successo di nuovo, a dire il vero per la terza volta. Una Ferrari è finita fuoristrada in via Molino Mensa a Osimo ieri mattina. Tantissima paura ma nessun ferito, "solo" danni.

E’ successo verso le 10 davanti al residence "Il giglio" nello stesso punto dove il 4 marzo scorso due fuoriserie guidate da stranieri erano volate fuoristrada sfondando la recinzione del giardino di una casa. Una delle due aveva anche preso fuoco. I danni stavolta sono stati ingenti ma le fiamme non sono divampate. La "rossa" è stata l’unica coinvolta nello schianto. Il conducente è uscito da solo dall’abitacolo e non ha avuto bisogno di cure.

Il mezzo è stato recuperato dal carroattrezzi tra lo stupore generale dei residenti accorsi in strada per il fragore che hanno udito dalle abitazioni. La Ferrari infatti, distrutta sia nella parte anteriore che posteriore, sarebbe finita contro un muretto e poi, girandosi su se stessa, ha preso in pieno un altro pezzo di mura.

"Stessa strada, stessa storia, stesso crash – ha detto il consigliere comunale civico Sandro Antonelli -. La strada che sale dal centro commerciale "La Coccinella" ha un tracciato, come previsto nel precedente prg che fa pensare a un proseguimento lineare diversamente da quello esistente. I cartelli che sono stati messi dopo l’incidente di marzo forse non sono sufficienti". "Mi pare evidente che la strada di bordo vada fatta a sud, la Ferrari la segnala già nel suo navigatore. Ironia in corso (ma nemmeno troppo)", aggiunge Michela Staffolani, portavoce del circolo FdI Osimo.