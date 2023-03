"Via Montelatiere, problemi mai risolti"

"Dal 15 settembre 2022 questa è la situazione in via Montelatiere, al confine tra i Comuni di San Marcello e Jesi. In oltre sei mesi mai visto nessuno a fare rilievi, lavori, iniziare a rimettere in ripristino lo stato". La protesta arriva da uno dei tanti pendolari che ogni giorno da San Marcello vanno a Jesi passando dalla parte alta che termina in via Paradiso. "Ad ogni pioggia intensa, si limitano a chiudere questa importante, seppur piccola, arteria di afflusso (e soprattutto deflusso) da Jesi – aggiunge il pendolare - con conseguente aggravio di traffico sulle altre direttrici, tempi di percorrenza e conseguente inutile consumo di carburante e inquinamento. Lo trovo davvero uno scandalo". Non è mancato chi ha chiamato in Comune per avere ragguagli visto che il guard rail danneggiato occupa anche una parte della già stretta sede stradale. A svelare il perché dell’immobilismo è il sindaco di San Marcello Graziano Lapi: "La ditta incaricata sta attendendo l’arrivo dei materiali, arrivo che purtroppo sta ritardando". Si tratterebbe quindi della mancanza e del difficile reperimento delle materie prime necessarie per rispristinare il guard rail.

sa.fe.