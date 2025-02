Via Nazario Sauro, lavori al via lunedì

Adeguamento e messa in sicurezza di via Nazario Sauro a Jesi, lavori al via lunedì nel tratto tra Mercato delle erbe e incrocio con via Cavour. Investimento di circa 90mila euro. Nel tratto a destra a salire verrà creato un camminamento in pietra arenaria fino alla curva di via Gramsci, con un ampliamento, mediante pavimentazione tattile, all’altezza dell’attraversamento pedonale che porta sul lato opposto della strada, in prossimità del Torrione. Sul lato sinistro sarà ampliato il passaggio pedonale che conduce a via Cavour, con il rifacimento dei sampietrini ed il livellamento tra gli stessi. In arrivo delle fioriere.

Viabilità: chi scenderà da via Cavour dovrà obbligatoriamente proseguire a sinistra in via Mura Occidentali. Visto l’interessamento del primo tratto di via Gramsci (fino alla curva che immette sul cavalcavia), il traffico sarà interdetto. Chi salirà da via Sauro avrà l’obbligo di proseguire in via Mura Occidentali. Chi dovrà procedere verso cavalcavia e via Gramsci potrà avvalersi di via Mercantini (senso di marcia invertito). I veicoli che saliranno da via Garibaldi, giunti all’incrocio zona Porta Garibaldi, potranno sia proseguire dritto in via Sauro che svoltare a destra in via Mercantini (uscita cavalcavia via Gramsci).