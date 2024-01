Via Orefici "sconvolta". Chiudono tre negozi. Anche "Vicolo Leonori" decide di dire basta

Via degli Orefici: chiudono tre negozi in una botta sola. A ´Rivière´, di Isabella Romagnoli, e allo storico ´Fantasie di carta´, di Roberta Pesaresi, si aggiunge ´Vicolo Leonori´, il caratteristico negozietto all’inizio di via degli Orefici, vicino alla pescheria, sul lato di Corso Mazzini. Una morìa di negozi e botteghe che, nel giro di pochi mesi, contribuiscono a svuotare un vicolo che proprio i commercianti, fino a poco tempo prima, avevano rilanciato. In realtà, le iniziative, per tenerlo in vita, si stanno ancora facendo e sortiscono un effetto positivo. Ma certo, dispiace vedere le serrande abbassarsi lentamente. ´Vicolo Leonori´, di Antonella Vichi, per tutti Tony, si trova di fronte a ´Solo Marche´, il negozio di prodotti made in Marche, per l’appunto, che ha aperto da poco e che a breve, stando alle intenzioni dei titolari, potrebbe ampliarsi. "È una decisione da imputare alla crisi economica – sottolinea Tony – Una crisi che attanaglia tutti, le persone sono in difficoltà e magari danno (giustamente) più importanza alla quotidianità, alle bollette e ai mutui che sono spesso triplicati. E tutto ciò che è superfluo, per così dire, passa in secondo piano". ´Vicolo Leonori´ era una realtà artigianale unica nel suo genere. Tony vanta un’esperienza decennale in questo lavoro e la clientela si era lentamente consolidata. Un anno e mezzo di storia, ma ora giù le saracinesche. "Io ad Ancona mi sono trovata benissimo – chiarisce Antonella – La maggior parte della mia clientela è anconetana, sono stata accolta benissimo da tutto il vicolo e dall’intero quartiere. Quindi – riflette la titolare – vado via con grande dolore. Ma in tempo di crisi – dice – ci sono due possibilità: prenderla con disperazione, o progettare altro". E lei ha scelto la seconda opzione: "Darò vita ad uno spazio condiviso, sopra il mio laboratorio, a Chiaravalle, dove farò ceramica, terrò dei corsi, come già succedeva in bottega, ma stavolta cercando di abbattere i costi". Mentre parliamo, esce dal negozio Roberta Pesaresi, del negozietto a fianco e si avvicina a Tony per chiederle del nastro isolante. Eccola, la famiglia di via degli Orefici. Qui, si lavora ancora come una volta, con quei rapporti di vicinato che vanno ben oltre il lavoro. Una grande famiglia che adesso, però, sta perdendo pezzi. "Dopo la pandemia, c’è stata una sorta di ritorno alla vita, poi i rincari delle bollette e la guerra che è dietro l’angolo" hanno dato l’ennesima batosta al commercio dorico e "le persone perdono il potere d’acquisto, dato che gli stipendi sono fissi da 30 anni. Io amo Ancona – commenta Tony – Non credo sia una città morta, penso anzi che molto dipenda da noi. In un anno e mezzo, ogni domenica, organizzavo corsi facendo rete. Però ero l’unica. E tutti i miei workshop (di acquerelli o composizioni floreali) sono stati sold out". Tony dirà addio a via Orefici a fine mese: "In un anno e mezzo, ho tentato di dare l’esempio. È importate approcciare al commercio in un certo modo". Ad Antonella, forse, riesce più facile per via delle sue origini romagnole. "L’Emilia è una regione probabilmente più aperta, dedita alla condivisione e allo stare insieme. Il segreto è trovare nell’altro la solidarietà per non sentirsi soli. Non è vero che Ancona sia morta, molto dipende da noi".