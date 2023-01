Via Palestro da mani agli occhi Scomparse le strisce pedonali

Stavolta torniamo volentieri sul luogo del misfatto perchè ne vale veramente la pena. Quella che mostriamo nella foto è via Palestro, nel tratto che collega piazza Stamira a piazza Pertini. Qualche settimana fa, quando pioveva, avevamo evidenziato come non si potesse tenere una strada in quelle condizioni: c’erano buche colme d’acqua, asfalto completamente distrutto (come testimonia la foto a fianco). Una volta terminata la pioggia, il Comune, evidentemente anche sulla scorta della nostra segnalazione, aveva provveduto sotto Natale, in fretta e furia a ricoprire alla bell’e meglio le buche. Giù una manciata di breccino. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La strada è un disastro assoluto. Le coperture provvisorie si stanno sbriciolando, ma quel che è più grave è che sono sparite anche le strisce pedonali. E’ un punto di passaggio importante: non c’è una sola auto che si fermi se qualcuno attraversa. Inaccettabile.