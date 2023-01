Via Palestro, dopo i rattoppi riecco i crateri

di Pierfrancesco Curzi

Buche, voragini e altri disastri: Ancona nella morsa di una rete stradale colabrodo, ma non da oggi. Ormai quasi un mese fa, quando ancora la situazione per molti non appariva così drammatica e le unghiate del maltempo non avevano fatto precipitare il tutto, il Carlino aveva mostrato ai suoi lettori i disagi legati alle sue strade. Ecco come appariva nei primissimi giorni di gennaio il manto stradale nella zona di piazza Pertini dove abbiamo deciso di tornare in questi giorni. Al tempo il problema era paradossalmente peggiore. Le piogge non avevano fatto i danni del presente, ma l’attraversamento pedonale tra l’uscita del maxi-parcheggio e i giardinetti di piazza Stamira presentava due voragini vere e proprie. Due buche profonde e pericolose per i veicoli alimentato dalle piogge e dal continuo transito di veicoli. Solo dopo le nostre segnalazioni il Comune, ossia il suo magazzino tecnico, era intervenuto e ha continuato a farlo nelle settimane successive per tappare le due buche con del catrame. Tempo una mezza giornata e una pioggia e quel catrame solido e smembrato in migliaia di sassolini è sparito e la circolazione è tornata rischiosa. Già all’epoca l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini, aveva cercato di chiarire il quadro: "Nei mesi invernali non possiamo procedere alla posa degli asfalti per questioni meteo legate alle temperature. Ripartiremo col piano asfalti aggiornato in primavera". Nulla da eccepire, semmai i lavori di posa sulle strade asfaltate negli ultimi anni, la maggior parte delle quali già collassate, andavano fatti meglio. Le condizioni delle strade rappresentano il termometro della soddisfazione o meno di una comunità nei confronti dei suoi amministratori. Per un capoluogo di regione servirebbe dell’altro, ad esempio la visione di città, il futuro, le grandi opere previste dal finanziamento Pnrr oltre ai servizi sociali e alla persona, ma senza strade sicure e in buone condizioni sembra non ci sia altra priorità. Oggettivamente la maggior parte delle arterie cittadine sono al collasso e gli esempi non mancano. La giunta Mancinelli, arrivata al suo ultimo trimestre prima delle comunali, dovrà mettere mano alla pavimentazione dell’Asse Nord-Sud, in alcuni tratti ridotto in condizioni imbarazzanti. A partire dalle sue rampe d’accesso, messe peggio delle strade bombardate del Donbass ucraino. L’Asse, ossia l’accesso da sud alla città, e lo stesso vale per l’altro accesso ad Ancona da nord, Torrette. Via Conca è l’arteria più trafficata in assoluto e vanta anche il record delle condizioni peggiori di asfalto. la soluzione, tuttavia, sembra vicina. Entro marzo sarà concluso l’appalto per la realizzazione del sovrappasso pedonale tra il parcheggio di via Metauro e l’ospedale di Torrette. Subito dopo l’amministrazione ha affidato l’intervento di nuova copertura del manto stradale a una ditta di livello nazionale e investito sull’opera ben 700mila euro. L’intervento, al netto dei ritardi, dovrebbe essere portato a termine prima dell’autunno prossimo.