Via Paolucci è un colabrodo "Persino il postino si è arreso"

Buche, erba alta, fossi non puliti e una illuminazione pubblica assente. Via Paolucci grida aiuto e per farlo i residenti hanno chiesto l’intervento dell’associazione Anti Degrado. Con un sopralluogo fatto nei giorni scorsi, insieme a due residenti della vita, il portavoce Fabio Mecarelli è andato a vedere la situazione. "E’ sufficiente andare a farci una passeggiata per capire lo stato di questi cittadini – dice Mecarelli – le condizioni della strada è pietosa e ci dicono che è così da 20 anni". A fare il giro insieme all’associazione Anti Degrado, oltre il portavoce c’era un altro membro, Francesca Emili, c’erano anche due residenti della zona, Antonietta e Katiuscia. La via in questione si trova nel quartiere di Vallemiano, sotto i piloni dell’asse nord sud, ed è meta anche di passeggiate e di persone che fanno attività sportiva all’aperto correndo. "E’ l’unica strada che abbiamo di accesso alle nostre case – spiega Katiuscia – ai civici 9, 11 e 13. La facciamo quindi più volte al giorno e in condizioni pessime". La sindaca in passato ha incontrato i residenti e anche gli assessore Stefano Foresi, alla manutenzione, e Paolo Manarini, ai lavori pubblici, sono al corrente del problema della strada ma il panorama è rimasto sempre quello a detta di chi ci abita. "Il postino ha paura di cadere – dice Antonietta – e per non fare questa strada dissestata ci dà la posta all’inizio della via perché con le due ruote è impraticabile". Associazione e residenti segnalano il verde incolto, il fosso non pulito e l’urgenza di mettere l’illuminazione. Quando piove la strada non si vede più perché si crea un lago da lato a lato. "Ci vuole un intervento tempestivo – rimarca Mecarelli – invece troviamo sempre più buche e le auto in alcuni tratti toccano l’asfalto. Anche loro sono cittadini che pagano le tasse".

ma. ver.