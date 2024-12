Via Polci, Recchi presidente. Marconi vince la battaglia

La Ssc Ancona volta pagina: Antonio Recchi presidente. Ieri mattina, infatti, nel corso del direttivo biancorosso, sono arrivate le dimissioni di Massimiliano Polci, insieme a quelle di Gianluca Brilli e Andrea Manciola. Il braccio di ferro s’è svolto negli uffici Unipol di Macerata e dopo un inizio fatto di contrasti tra i consiglieri in quota Marconi e quelli di Polci, una volta arrivate le dimissioni degli ultimi tre dagli incarichi precedenti, è proseguito con maggiore collaborazione. Per il bene dell’Ancona e del suo futuro. E’ un dato di fatto che la società dorica abbia voltato pagina. Operativa oggi in modo differente da ieri, quando comunque il timone era già in mano al vicepresidente e amministratore delegato, Antonio Recchi. Soprattutto più compatta verso l’esterno, che non è poco, in ottica di nuovi soci e sponsor. Recchi sarà però un presidente di passaggio, almeno questa sembra essere oggi l’intenzione del direttivo, per condurre la Ssc Ancona a febbraio verso l’ingresso di Vincenzo Guerini in società e poi verso la sua votazione come presidente. Sarebbe un presidente supervisore e di garanzia in direzione di staff e squadra così come verso l’esterno, mentre Antonio Recchi manterrebbe tutti i poteri in qualità di amministratore delegato. Guerini avrebbe già dato la sua disponibilità, intanto c’è Recchi a guidare la società, in nome e per conto di colui che di fatto è il socio di maggioranza, e cioè Stefano Marconi. L’Ancona ha ufficializzato il passaggio con una nota con cui ha spiegato che ieri a Macerata, alla presenza di tutti i consiglieri, "si è regolarmente tenuta la riunione del consiglio direttivo nella quale, in un clima comunque cordiale e costruttivo, il presidente Massimiliano Polci, il segretario Andrea Manciola e il tesoriere Gianluca Brilli hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalle rispettive cariche. Lo stesso consiglio, dopo aver accettato le dimissioni sopra indicate, ha deciso all’unanimità di conferire la carica di presidente ad Antonio Recchi, confermando l’avvocato Robert Egidi quale vice presidente e nominando Giuliano Santinelli quale segretario/tesoriere, con delega specifica per dette mansioni a Federico Montecchiari. Rimarranno altresì consiglieri Stefano e Andrea Marconi, Massimo Bugari e gli stessi Massimiliano Polci, Andrea Manciola e Gianluca Brilli". Il consiglio biancorosso ha infine confermato la propria unità di intenti per il futuro calcistico dorico.

Giuseppe Poli