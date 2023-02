"Via Pompeiana è piena di buche"

Nel piano delle manutenzioni straordinarie stradali varato dalla giunta comunale di Osimo non ci sarebbero alcune strade che invece hanno bisogno di manutenzione. Una è proprio la centralissima via Pompeiana, il cui stato era già stato segnalato nel novembre scorso. Alessandro Buccelli, ex coordinatore di Fi-Cdo di Osimo, torna a segnalare le insidie di quella via di uscita dal centro cittadino. "Mi sono allontanato ormai da anni dalla politica e ne sono abbastanza felice, ma da residente nel centro storico e precisamente in via Pompeiana non posso esimermi dal portare all’attenzione di chi amministra la città la situazione della strada, una, se non la via, più importante del centro cittadino – dice –. L’altro ieri ho assistito all’ennesima scena di difficoltà di chi cammina in questo tratto di strada, una mamma che portava a spasso il suo bambino ha dovuto chiudere il passeggino e prendere in braccio il piccolo. E non parlo del disagio di coloro con problemi di deambulazione. La strada si trova in pieno rione San Marco di fronte all’ingresso posteriore dell’ospedale ’Ss. Benvenuto e Rocco’, percorsa ogni giorno da macchine e pedoni che chiedono appunto la pronta sistemazione assieme ai residenti".