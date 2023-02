"Via Pontelungo qui sta crollando E da mesi nessuno fa più niente"

Era il 15 dicembre 2022 quando il Comune di Ancona, attraverso il portale Informacittà, avvisava la cittadinanza con un messaggio telegrafico: "Da questo pomeriggio via Pontelungo chiusa a scendere per uno smottamento sulla carreggiata". È il 4 febbraio 2023, oggi, e a distanza di quasi due mesi la strada si presenta esattamente nelle stesse condizioni. Anzi, è peggiorata sotto i colpi degli agenti atmosferici. Perché la crepa si è allargata (circa 50 centimetri) ed allungata (una decina di metri). L’asfalto continua a "scivolare" inesorabile. La strada resta interdetta per le auto che, da Candia e le altre frazioni, tentano invano di raggiungere Pontelungo, la Baraccola e le arterie della grande viabilità. Con una serie di criticità non indifferenti, lamentate dalla popolazione. "Si sono dimenticati di metterla in sicurezza? – chiede una cittadina – Via Pontelungo è stata abbandonata a se stessa da quel 15 dicembre e continuano a non tenere conto dell’importanza di questa strada, molto trafficata perché si trova all’intersezione tra le frazioni, i centri abitati e conduce ad alcuni snodi viari strategici. Da allora tanti automobilisti sono costretti a compiere giri molto più ampi, prima di arrivare a destinazione".

A dire il vero, qualcuno che vi transita in discesa – da via Candia, per intenderci – ci sarebbe lo stesso: "Proprio ieri – continua la signora – mi è capitato di vedere un’auto imboccare via Pontelungo e per poco non ha rischiato di ribaltarsi in prossimità dell’area dello smottamento". Un’area dove il tempo sembra essersi fermato alla fine dell’anno scorso. Sono aumentate soltanto le transenne, che teoricamente dovrebbero impedire l’accesso alle vetture. Transenne che non sono proprio una novità, ad Ancona. Dice niente il caso della sottostante zona industriale tra via Grandi e via Spadoni, alla Baraccola, dove piuttosto che chiudere una voragine sull’asfalto, si è pensato di recintarla per formare una rotonda (sì, viene da ridere per non piangere)?. In via Pontelungo ci si avvicina e la chiusura prolungata della strada sta creando problemi anche agli esercenti che, accusano, sono costretti da 50 giorni a fare a meno di clienti abituali che scendevano dai paeselli fino a Pontelungo. "Qualcuno si ricorderà che esistiamo?", chiude sarcasticamente la residente.

Giacomo Giampieri