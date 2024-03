Via Roma, demolizione al via per tre edifici

Ruspe in azione, da domani, per la demolizione dei tre edifici di via Roma dove l’Erap realizzerà otto alloggi di edilizia convenzionata e due uffici. Una situazione che determinerà la chiusura del tratto interessato tra le vie Rosselli e Bixio. Nel tratto tra le vie Marsala e Bixio sarà interdetta la sosta. La fine dei lavori è prevista nel giro di dieci giorni, compatibilmente con le condizioni meteo. Quanto al nuovo complesso immobiliare verrà mantenuta la facciata al piano terra, come previsto dal progetto. Subito dopo la demolizione partirà la realizzazione delle opere in cemento armato. L’Erap conta di costruire più del 50 per cento del manufatto entro la fine del 2024 e di rispettare il termine di metà 2025 per il completamento dei lavori. Il recupero riguarda gli edifici di via Roma ai civici 8, 10 e 12. Sarà riqualificata anche la corte interna, che negli anni era stata occupata da manufatti precari, alcuni dei quali con il tetto collassato: questi saranno demoliti per realizzare aree verdi e spazi comuni, recuperando la funzione originaria. La riqualificazione riguarda una superficie di circa 900 metri quadri e sarà realizzata grazie a finanziamenti Pnc (Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito del ‘Programma sicuro verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’. Al posto degli immobili più alti sarà costruito un unico immobile a tre livelli, che al piano strada conserverà la facciata in muratura del primo Novecento. Qui saranno ricavati i due uffici, oltre a un appartamento da 43,6 metri quadri, mentre ai due livelli superiori troveranno spazio sei alloggi. Al primo piano saranno ricavati un appartamento da 75,3 metri quadri, uno da 43,9 e uno da 78,3. Stesse dimensioni per gli alloggi del secondo piano. Il terzo edificio, a un unico livello, sarà riconvertito in un alloggio da 60,3 metri quadri con copertura in legno. Gli immobili saranno di classe energetica A4 per ridurre il consumo di energia.