Via Sotto le Mura, cantiere fermo "Impresa in stato prefallimentare"

Sono fermi i lavori in via Sotto le Mura a Camerano e da giorni che i residenti, stanchi di vedere lo stato in cui versa quella strada, si chiedono qual è il motivo dell’improvviso immobilismo. "Dopo le numerose segnalazioni ricevute, vogliamo comunicare ai cameranesi che l’impresa che li sta eseguendo, già in ritardo e con il massimo delle penali applicate, è in stato prefallimentare e non fornisce la documentazione necessaria per i collaudi strutturali sia del muro in cemento armato sia della passerella in acciaio – spiegano dal Comune –. Inoltre la stessa non ha sistemato con adeguate protezioni (lastra acciaio di copertura) le tubazioni di adduzione dell’acqua del sistema antincendio che, essendo superficiali e a vista sull’asfalto, sono pericolose e necessitano di essere messe in sicurezza o rifatte totalmente". La situazione è difficile al momento e il Comune sta cercando di correre ai ripari: "Tramite avvocato sono stati dati termini ultimativi all’impresa, con scadenza a metà mese, oltre i quali il Comune potrà attivarsi direttamente con altre ditte". Al momento il municipio non può prendere altri provvedimenti: "Per il momento tuttavia – conferma –, a causa di motivi legali, non possiamo fare altro e nemmeno applicare ulteriori penali".