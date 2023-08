"Via Torresi nel degrado, le promesse elettorali sono state mantenute" Il Comitato di Via Torresi, unito a Daniele Ballanti, ha portato a termine una petizione sottoscritta da oltre 1000 persone, interlocuzioni con il prefetto, il questore e le forze dell'ordine. Finalmente, un'ordinanza firmata dal sindaco Daniele Silvetti ha segnato un passo in controtendenza all'indifferenza del quartiere.