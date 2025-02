Via Trieste, nuova viabilità a senso unico

Traffico, l’amministrazione comunale interviene su via Trieste con una modifica temporanea su un tratto di poche decine di metri. Semplificare la viabilità creando un anello di circolazione che cambia il tratto di via Trieste da doppio senso a senso unico per facilitare lo scorrimento veicolare e agevolare la fruizione delle attività limitrofe. Il comune ha deciso di adottare in via sperimentale alcuni provvedimenti per semplificare la percorribilità del tratto di via Trieste compreso tra via Podgora e via Bainsizza. Si tratta comunque di una zona popolata e con una intensa circolazione veicolare, in cui attualmente vige il doppio senso di circolazione che in non poche occasioni ha reso difficoltoso il transito dei veicoli. L’ordinanza entrerà in vigore e avrà efficacia soltanto dopo l’installazione della segnaletica e della cartellonistica a cura della direzione manutenzioni, protezione civile e di Ancona Servizi, partecipata del comune, per quanto concerne gli stalli di sosta blu e la relativa segnaletica.

"Questo provvedimento – afferma il vice sindaco e assessore alla mobilità, Giovanni Zinni – è una prima sperimentazione che facciamo in merito alla creazione di sensi unici. Partiamo con un tratto piccolo che deve servire a dimostrarci che i sensi unici possono garantire una maggior fluidità del traffico, un aumento del numero degli stalli e soprattutto evitare la pericolosità. L’obiettivo è mettere un po’ d’ordine sulle nostre strade".

Il comando della polizia Locale ha emanato un ordinanza in attesa della segnaletica.