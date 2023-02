Via VIII Marzo, lavori interminabili: "Disagi agli abitanti"

Continuano le schermaglie a distanza tra il Pd e l’amministrazione. Dopo gli attacchi e la replica sulla sanità territoriale, i dem accusano anche sullo stato delle strade. A finire nel mirino sono i lavori in via VIII Marzo: "Sono iniziati a settembre 2022 – dicono gli esponenti del Pd –. Fin da subito si sono riscontrati i primi problemi, tra i quali la viabilità che, non sostenuta da alcuna azione comunale, è andata in tilt con macchine che andavano in contromano e ruspe lasciate in mezzo alla strada (con viabilità aperta in entrambe le direzioni)". Dopo lo stop al cantiere per l’alluvione, "i lavori si sono interrotti per circa un mese e la strada in quel lasso di tempo è rimasta abbandonata con tutte le buche che c’erano prima dell’inizio dei lavori moltiplicate creando dei grandi disagi – accusano –. I lavori sono andati avanti per metà strada arrivando fino alla posa in opera del manto di usura mentre per l’altra metà della strada, quella abitata, è stata rattoppata in malo modo. Oggi, febbraio 2023, dopo cinque mesi di lavori, mezza strada è pronta per la posa in opera del manto d’usura mentre l’altra metà ha uno scavo chiuso con breccia e ogni volta che ci passa una macchina si alza un gran polverone". E così, denunciano, "gli abitanti della zona sono costretti a vivere con finestre chiuse e giardini pieni di polvere, pensate i polmoni".