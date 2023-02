"Via VIII Marzo, restyling completo Alleggerisce il traffico cittadino"

"Per l’amministrazione è una grande soddisfazione veder completata la ristrutturazione di via VIII Marzo perché l’intervento garantisce la sicurezza degli automobilisti e di chi conduce mezzi a due ruote. I lavori hanno interessato un importante collegamento tra la zona di Castelferretti e Case Unrra con i vari quartieri. Nonostante le difficoltà che un intervento così invasivo ha comportato i tecnici comunali e l’azienda incaricata sono stati comunque in grado di portare avanti i lavori, di fondamentale importanza per la viabilità cittadina, dato che via VIII Marzo alleggerisce il traffico su via Marconi".

É il commento dell’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti, nell’annunciare che stamattina partiranno gli interventi di asfaltatura di via VIII Marzo, nel tratto che dal parcheggio a gradoni arriva fino all’incrocio con via La Costa. Durante il rifacimento del manto stradale, che stando al programma durerà tre giorni, la circolazione sarà disciplinata a senso unico alternato. Sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata. Una volta terminato il nuovo asfalto verrà tracciata la segnaletica orizzontale e verranno realizzati nuovi posti auto lungo il lato Senigallia, ossia lungo la corsia percorribile da via Pergoli a via La Costa. I lavori di totale riqualificazione di via VIII Marzo, che hanno comportato un investimento di ben 870mila euro di fondi pubblici, hanno permesso di mettere in sicurezza una strada divenuta pericolosa specialmente per i mezzi a due ruote. Grazie al contributo e all’intervento di VivaServizi è stato possibile ammodernare anche le condotte idriche e fognarie, ormai vetuste, in modo da non dover intervenire una volta completato il nuovo manto stradale. Non sono mancate le lamentele di residenti e automobilisti in questo lungo periodo di cantiere, ma l’opera finale sta per vedere la luce.