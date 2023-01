Via XXIX Settembre è un eterno cantiere Ferraglia e calcinacci a ridosso di Porta Pia

di Marina Verdenelli Reti di plastica sfondate, betoniere lasciate all’aria aperta, mucchi di gesso, di terra, ferri sporgenti, monumenti ridotti a magazzino di scarti, immondizia e secchi pieni di calcinacci. Benvenuti nel cantiere del lungomare di via XXIX Settembre, quello che dovrà restituire alla città un boulevard invidiabile per una bella passeggiata costeggiando il porto. Va bene che i lavori sono in corso, e per lo più anche in ritardo nella tabella di marcia, ma su beni pubblici dati in appalto viene spontaneo chiedersi: ma si lavora così? Chi controlla la sicurezza in cui viene lasciato il cantiere? Non meriterebbe un po’ di decoro anche se ci sono dei lavori in corso? Su segnalazione dei cittadini, che lamentavano una situazione deplorevole della zona, il Carlino ieri è andato a fare un sopralluogo documentando uno scenario vergognoso. Partendo dalla rotatoria, fuori dalla galleria San Martino, e proseguendo in direzione centro città sono emersi subito i problemi dello stato del cantiere, un’area che dovrebbe essere in condizioni di sicurezza per evitare l’accesso ai non addetti ai lavori. Invece la rete di plastica arancione, tenuta da dei paletti sottili di ferro, era sfondata su più punti. Uno subito dopo l’attraversamento pedonale, rendendo così l’accesso facile a...