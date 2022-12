Via XXIX Settembre, mesi di lavori per una balaustra

Dunque i lavori lungo via XXIX Settembre sembrano ormai quasi finiti. Perlomeno lo sono nel tratto iniziale, quello di fronte alla statua dell’imperatore Traiano, con la pensilina e le panchine che, a un primo sguardo, avevano fatto storcere la bocca a più di una persona. In effetti a guardarle può venire in mente qualche precedente famoso, come le panchine di piazza Pertini, non proprio il massimo né dal punto di vista estetico né da quello della comodità. Le nuova panchine di via XXIX Settembre lasciano perplessi, anche perché il supporto per appoggiare la schiena non ‘copre’ l’intera seduta, ma solo la parte centrale. La seduta, inoltre, sembra sproporzionatamente larga, quasi che sedersi comodamente si rivelasse un’impresa piuttosto ardua. In realtà, provandole, non si sta scomodi. Ma in linea generale guardando la ‘nuova’ via l’impressione è che non sia molto diversa da prima. Sì, sono stati fatti dei miglioramenti, ma la domanda è se la spesa sostenuta e i tempi molto lunghi per portare a termine i lavori abbiano un senso, visti i risultati. Le lastre di cristallo che ogni tanto interrompono il parapetto in cemento sono belle da vedere, ma sicuramente sono costate molto, e molto costerà la loro manutenzione.

Cinzia T., Ancona