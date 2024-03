Viabilità a Osimo Stazione: "C’è l’ok alla rotatoria bis"

Sono tanti i problemi legati alla viabilità a Osimo Stazione. Li ha riaccesi il taglio del nastro – in programma per domani alle 17 – del maxi supermercato Oasi in corso di costruzione sulla Statale 16. "È con profondo disappunto che apprendiamo dell’imminente apertura del centro commerciale, nonostante le numerose e accorate richieste avanzate da me e dal comitato salute e ambiente di Osimo Stazione, rappresentato dai cittadini della frazione – dice la consigliera comunale delle liste civiche Monica Bordoni –. Le richieste di una soluzione alternativa alla viabilità avanzate con grande coerenza e determinazione sono state purtroppo ignorate". Il sindaco Simone Pugnaloni, ieri mattina, ha incontrato i rappresentanti del nuovo e vecchio consiglio di quartiere di Abbadia-Osimo Stazione e tanti cittadini. "Per quanto riguarda la viabilità sulla Statale con l’arrivo del nuovo supermercato, come chiesto dai residenti si sta cercando di avere l’ok da Anas per realizzare una rotatoria in prossimità del nuovo ingresso all’Oasi – ha detto –. Il Comune era già in contatto con i tecnici Anas, che hanno dato la possibilità di realizzare l’opera, ma indicando prescrizioni. In particolare, hanno chiesto un diametro minimo, considerando che sulla Statale gravita anche il traffico pesante, e di non interferire con la viabilità della grande rotatoria già presente nell’incrocio poco distante in direzione di Ancona. I tecnici comunali apporteranno modifiche, come indicato da Anas, al progetto della nuova rotatoria, che sarà realizzata più a sud, vicina a via Camerano. Fondamentale per convincere Anas non è solo la disponibilità del Comune a produrre il progetto, ma anche il contributo che Oasi stessa ha assicurato per cofinanziare al 50 per cento l’opera viaria". "Si è inoltre decisa insieme l’ubicazione del nuovo centro sociale offerto proprio da Oasi per i giovani di Osimo Stazione – ha aggiunto il sindaco –. In un primo momento era stata scelta l’area vicino al centro Aquilone, ma i residenti preferiscono sia realizzato all’entrata del nuovo parco urbano Mancinelli. Questa nuova collocazione sarà possibile perché il 28 approveremo definitivamente il Puc e l’area risulterà conforme per realizzare l’opera. Sarà utile sia quale sede del consiglio di quartiere, sia come centro giovanile. Ne parleremo il 3 aprile, ad Osimo Stazione, nella prima riunione convocata dal consiglio di quartiere".