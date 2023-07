Viabilità caos, fogli di protesta sui cartelli stradali

Nel quartiere San Marco a Osimo è protesta dopo l’ennesima ordinanza di modifica della viabilità che riguarda proprio quell’area del centro storico, una zona che da più di un mese ormai soffre delle limitazioni dovute alla chiusura dei Tre Archi. Danneggiato dal maltempo all’inizio di giugno e gravato da diverse modifiche alla viabilità, lo stato dell’arco ha segnato l’inizio dei malumori espressi già da residenti e commercianti al sindaco che li ha incontrati. Lunedì poi partirà l’intervento di asfaltatura della rotatoria di Largo Trieste, rinviato dall’inizio della settimana per non accavallare i lavori in corso da parte di Astea per ripristinare la voragine poco più sotto.

Dalle 7 a mezzanotte sarà in corso il cantiere appunto, proprio davanti Porta Vaccaro con altri divieti. Intanto ieri il primo "Venerdì di luglio" in centro ha fatto esplodere la polemica.

Già da giovedì sera sono comparsi fogli attaccati sui cartelli stradali del tutto coperti dall’anonimato. In via Matteotti, all’intersezione con via Antico Pomerio, ce n’era uno con un messaggio di protesta stampato in nero che non lasciava spazio a dubbi, residenti e non solo sono stanchi dei continui cambi di viabilità.

Raggiungere poi l’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco è difficile ed è stato uno dei focus del dibattito sostenuto durante l’ultimo Consiglio comunale. Se poi il giovedì arrivano anche i banchi del mercato settimanale è il caos.

Per la prima mini notte bianca l’altra sera è stato messo a punto un piano del traffico apposito che prevede, per legge in caso di iniziative simili, il rispetto delle norme di safety e security. Altri lavori poi hanno interessato corso Mazzini con tanto di inaugurazione degli stemmi in pietra a terra rappresentanti lo stemma della Città di Osimo. Il progetto è stato donato dal Lions Club di Osimo in collaborazione con il Comune. "Entro fine estate si conta di appaltare il nuovo lotto di asfalti già finanziato con fondi comunali a bilancio di previsione per due milioni di euro, che riguarderanno oltre 20 strade dislocate su tutto il territorio", ha informato il primo cittadino Simone Pugnaloni. Nella variazione di bilancio appena andata al voto il municipio ha inserito il risanamento di porzioni di selciato in centro storico 95mila euro, 98mila per le manutenzioni minori alle strade e altrettanti per quelle ai marciapiedi delle periferie.

Silvia Santini