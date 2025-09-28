Viabilità e sicurezza, il Comune corre ai ripari

Incidenti, lunghe code, disagi al traffico impediscono il normale transito veicolare in alcuni snodi osimani. L’amministrazione comunale si è detta disponibile ad avviare nei prossimi mesi delle sperimentazioni in alcuni snodi viari particolarmente sensibili, recependo le sollecitazioni dei residenti raccolte nelle assemblee di quartiere.

"Ho dato mandato all’assessore Lorenzo Bottegoni, che ha le deleghe a Polizia locale e Viabilità, e Jacopo Celentano (Partecipazione democratica e rapporti con i Consigli di quartiere) di svolgere dei sopralluoghi, anche assieme a tecnici e polizia locale, in quattro zone dove il traffico è ritenuto pericoloso – afferma la sindaca Michela Glorio -. Svolti i sopralluoghi verranno eseguiti studi di fattibilità su ipotesi di modifiche viarie da condividere nelle assemblee di quartiere che andremo ad organizzare assieme ai consigli di quartiere nelle prossime settimane, in modo da poter partire con le sperimentazioni nei mesi successivi e valutare quindi se i cambi di viabilità apporteranno sostanziali miglioramenti in termini di sicurezza stradale".

Il primo sopralluogo è stato svolto la scorsa settimana a Campocavallo, dove l’attenzione è sulla strada provinciale Valmusone (via Jesi) che attraversa il centro abitato, in particolare l’immissione all’altezza del centro commerciale Il Covo. Un secondo c’è stato venerdì a San Biagio per analizzare possibili miglioramenti sulla strada regionale Septempedana (via Ancona) e in particolare il bivio per Offagna (l’intersezione con via Montegallo e via Colle San Biagio) ma anche quello che porta alla chiesa, l’intersezione con via San Biagio, oggetto già di una modifica due anni fa con obbligo di immissione direzione Ancona per chi scende da via San Biagio, con deviazione su via Tenco per chi si dirige ad Osimo.

Un terzo snodo viario che sarà sottoposto a valutazioni è quello lungo la statale Adriatica a Osimo Stazione, precisamente nel tratto vicino al nuovo supermercato Oasi. "Da ultimo sarà svolto uno studio di fattibilità per modificare la viabilità di via Aldo Moro, nella zona residenziale ad alta intensità di traffico per la presenza anche di numerosi esercizi commerciali e soprattutto della scuola elementare "Marta Russo" e dei licei del "Corridoni Campana".

Silvia Santini