Viabilità e sicurezza, spuntano altre "zone 30"

Viabilità jesina, si cambia. Sono numerosi in quest’ultimo periodo i limiti di velocità a 30 orari introdotti in città: non solo nella nuova zona 30 di via Gramsci e dintorni ma anche in prossimità di scuole e incroci e al viale del Lavoro. Una città più lenta nella visione della nuova giunta che in questi ultimi giorni ha introdotto una sperimentazione anche in uno degli incroci cittadini con più incidenti: quello tra via Radiciotti e via Sanzio. Da mercoledì scorso in prossimità dell’istituto superiore IIs Marcon sono spuntati newjersey in plastica. Con la nuova impostazione che prevede una sorta di aiuola proprio a ridosso dell’incrocio a dover rispettare lo stop sono i veicoli in arrivo da via Sanzio che prima invece avevano la precedenza. Mentre quelli che salgono da via Radiciotti potrebbero proseguire la marcia senza fermarsi. Con la novità di questi giorni però molti, confusi dalla presenza della segnaletica orizzontale che contrasta con quella verticale si fermano comunque causando file e ingorghi. Non mancano nervosismo e confusione mentre alcuni, distratti non si accorgono della novità e tirano pericolosamente dritto. La sperimentazione sarà di sei mesi.

"Si è preso atto – scrive il Comune nell’ordinanza che modifica il traffico – dei numerosi incidenti che si verificano all’incrocio sito tra via Sanzio e via Radiciotti a causa della scarsa visibilità diretta nonché, nelle ore serali, per l’abbagliamento dei raggi solari per chi proviene da via Radiciotti. E che al fine di mettere in sicurezza l’incrocio sono state adottate diverse soluzioni con rafforzo della segnaletica verticale, posizionamento di lanterna lampeggiate nonchè installazione di dossi rallenta traffico che purtroppo non hanno prodotto risultati soddisfacenti in quanto sono seguitati ripetuti incidenti. È stata valutata la possibilità di realizzare una aiuola sulla sede stradale centrale dell’intersezione con conformazione tale da rallentare i veicoli che transitano nell’intersezione con una migliore reciproca visibilità. Occorre apportare modifiche alla viabilità esistente, in via sperimentale, per un periodo indicativo di 6 mesi al fine di valutare l’efficacia".

Altra novità l’introduzione del limite di velocità ai 30 chilometri orari su viale del Lavoro, all’altezza dell’attraversamento pedonale rialzato realizzato nell’ambito del progetto del nuovo parcheggio all’angolo fra via Garibaldi e via dei Mille ma anche in prossimità della scuola Collodi e dell’incrocio tra viale Verdi e via San Francesco.

Sara Ferreri