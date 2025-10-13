Viabilità, la sperimentazione dura da 2 anni: proteste

Nulla è più definitivo del provvisorio. Ne è un esempio lampante la sperimentazione della viabilità avviata tra via Radiciotti e via Raffaello Sanzio a Jesi il 4 ottobre 2023: avrebbe dovuto durare sei mesi ma ad oggi, dopo due anni nulla si è mosso. Con i new jersey rossi e bianchi che spesso finiscono in mezzo all’incrocio in passato spesso teatro di incidenti. "Qualcuno vista la segnaletica provvisoria è titubante non capisce e finisce per fare strike – commenta un residente – Non so cosa attendono a prendere una decisione definitiva". Siamo poco prima dell’istituto scolastico superiore Marconi Pieralisi, dove il traffico specie la mattina, è piuttosto intenso. "Preso atto dei numerosi incidenti – hanno spiegato due anni fa dagli uffici comunali – al fine di mettere in sicurezza l’incrocio, sono state adottate diverse soluzioni con rafforzo della segnaletica verticale, la presenza di lanterna lampeggiante, l’installazione di dossi, che purtroppo non hanno prodotto risultati soddisfacenti in quanto sono seguitati ripetuti incidenti". Quindi "per sei mesi sarà sperimentata la nuova viabilità, i veicoli provenienti da via Raffaello dovranno rispettare la precedenza di chi viene da via Radiciotti, fermandosi al nuovo stop".