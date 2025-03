Viabilità, occhio ai cambi. Ci sono bus navetta gratuiti

Il Carnevale porta con sé modifiche alla circolazione e alla sosta, dalle ore 14.30 fino al termine del passaggio del corteo. In via Gramsci sarà vietata la circolazione; in via Bonda ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra, in direzione via Pizzecolli; in piazza del Papa obbligo di svolta a destra, all’intersezione con via Gramsci, per i veicoli in uscita dalla piazza e dal parcheggio della Prefettura in direzione via Pizzecolli, dove è prevista l’inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Bernabei e piazza San Francesco; in via Matas obbligo di proseguire diritto all’intersezione con piazza san Francesco in direzione piazza Stracca; in piazza San Francesco i veicoli in uscita dovranno svoltare a destra verso piazza Stracca; in via Bernabei (da via Fanti a via Pizzecolli) niente auto; i veicoli provenienti da via Matteotti dovranno svoltare a destra, all’intersezione con via Bernabei verso le vie Fanti e Matas; qui ci sarà la segnaletica con obbligo di svolta a destra in direzione via Matas. In via Dell’Appannaggio obbligo di proseguire diritto o a sinistra, all’intersezione con piazza della Repubblica, per i veicoli provenienti da piazza Kennedy, in direzione via della Loggia. In piazza della Repubblica dalle ore 12 saranno vietate la sosta e la fermata (lato chiesa); in largo Sacramento dalle 12 divieto di sosta e fermata; in via Marsala traffico vietato tra corso Stamira e corso Garibaldi. Chiuse al traffico piazza Cavour e via Vecchini. In via Frediani obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Vecchini verso piazza XXIV Maggio. In via Vecchini sarà obbligatorio proseguire diritto all’intersezione con via Frediani e con piazza XXIV Maggio, dove c’è l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Vecchini per chi viene dal Viale.

Si consiglia di utilizzare i bus navetta gratuiti, per evitare ingorghi e problemi di parcheggio. Si parte dal park di via Ranieri (dalle ore 15 alle 22.54, ogni mezz’ora) con fermate al parcheggio di fronte all’entrata in basso del cimitero di Tavernelle, alla fermata bus di via Bocconi e a quella di piazza Cavour. Per il ritorno da piazza Cavour partenze dalle 15.21 alle 23.15, ugualmente ogni mezz’ora.