Viabilità rivoluzionata e correttivi: potenziate le linee urbane dei bus

Nell’ambito della rivoluzione della viabilità al centro di Castelfidardo, parte oggi il prolungamento della linea urbana dei trasporti che percorre ad anello il centro storico collegando Porta Marina all’ex ospedale di via XXV aprile attraversando le Roma, Sauro e Battisti. "Un potenziamento richiesto dall’Amministrazione comunale e concordato con la Sap per fornire un servizio migliorativo e puntuale all’utenza. Gli orari sono strutturati in modo tale da garantire le coincidenze con le linee extraurbane e soprattutto per permettere un più agevole e frequente accesso alle attività commerciali, ristorative, farmaceutiche e agli uffici lungo il corso e in prossimità di piazza della Repubblica", dice l’assessore ai Trasporti Amedea Agostinelli spiegando così le modifiche introdotte a seguito della riorganizzazione della viabilità e pedonalizzazione di piazza della Repubblica. La circolare A effettuerà dunque tutti i giorni feriali, eccetto il lunedì, quando c’è mercato, 17 corse quotidiane, intensificate negli orari di entrata ed uscita da scuola e dai luoghi di lavoro, di cui tre con fermata anche in via Roma, all’altezza dell’Ecosportello e della Polizia locale. La fermata della linea extraurbana proveniente da Ancona per Loreto e Recanati (linea R Conerobus) è in via Donizetti davanti all’hotel Parco ma ferma anche in via della Stazione. La corsa proveniente da Loreto e Recanati verso Ancona fa tappa sia in via Donizetti che in via della Stazione in prossimità della pensilina. Il capolinea della extraurbana da e per Osimo si trova in via Matteotti davanti al Parco del Monumento.