Viadana, Casasola preso dall'Italia-Argentina: Pavan: "Ha tanta qualità" - Rugby

Dopo lo splendido pareggio nella prima giornata di campionato con Petrarca (27-27), il Viadana continua a completare la rosa della squadra gestita dal triumvirato Marcato, Jimenez, Griffen. L’ultimo colpo è il giovane Mateo Casasola, terza linea classe 2002 di provenienza argentina. "Casasola è una giovane terza linea argentina che grazie alle origini italiane del nonno potrà scendere in campo come equiparato - afferma Gilberto Pavan - un innesto importante in terza linea". A.L.M.