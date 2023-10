Viadana che fatica, ma Piacenza è sconfitta 15-13

Viadana vince per la prima volta dopo tre anni a Piacenza in una battaglia rugbistica di notevole intensità: 13-15 il finale. Dopo la sconfitta contro Rovigo, che aveva lasciato l’amaro in bocca per la mancanza di mete, Viadana aveva il compito non solo di vincere ma di dimostrare una maggiore efficacia offensiva. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alle mete realizzate da Matteo Luccardi e Fabrizio Ciardullo, rispettivamente al 33’ e al 66’, segni di una ripresa determinata e focalizzata. Nella prima metà del gioco, i gialloneri sono riusciti a imporre il proprio ritmo, chiudendo il tempo in vantaggio. Qundi la meta di Ciardullo ha garantito la rottura decisiva. I Lyons, nonostante una fase di pressione, non sono riusciti a capovolgere le sorti della partita, anche se il piede di Chico ha punito Viadana con alcuni calci piazzati precisi. Alla fine, i gialloneri hanno mantenuto la loro presa sul gioco, celebrando una vittoria tanto attesa e sfatando finalmente il tabù Beltrametti. Nonostante la vittoria, Viadana mostra ancora margini di miglioramento, specialmente nella fase di uscita del pallone. Il gioco si è rivelato talvolta lento e poco fluido, richiedendo ulteriore lavoro per aumentare la dinamicità e l’efficacia nelle azioni offensive.

La vittoria di Viadana a Piacenza rappresenta un passo importante verso una stagione di successo, per un club ancora scottato dalle illusioni mal riposte della scorsa annatra. Il percorso sarà ancora lungo e impegnativo, ma la squadra mantovana ha dimostrato di poter competere con determinazione e grinta. La Lombardia c’è, e prova a farsi sentire.

Lyons Piacenza-Viadana 13- 15 (7-10)

Classifica: Viadana 11; Fiamme Oro e Sitav Lyons Piacenza 10; Petrarca Rugbye HBS Colorno 9; Femi-CZ Rovigo 8; Valorugby Emilia 4; Rangers Vicenza 1; Mogliano Veneto Rugby .

