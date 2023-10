Viadana da sola in vetta. Fiamme Oro e Lyons i rivali che inseguono

La bella vittoria sui Lyons a Piacenza dopo tre anni ha portato grande buonumore in casa Viadana. I mantovani sono al secondo sorriso in quattro gare in questo avvio di campionato, e con 11 punti sono primi in classifica, per quanto con una gara in più rispetto a Fiamme Oro e agli stessi Lyons, che inseguono a 10. In questo avvio di campionato tengono banco i problemi del Rovigo, che comunque ha inferto a Viadana l’unica sconfitta stagionale, e Petrarca. Lo scenario è aperto come non mai nella nuova Serie A Elite. A.L.M.