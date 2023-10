Viadana debutta con la corazzata Petrarca: "Noi siamo pronti" - Rugby a Elite

Il momento dell’esordio è arrivato per il Viadana, atteso per le ore 15.30 a Padova per la prima giornata di Serie A Elite. Di fronte una corazzata come il Petrarca in un match sulla carta probitivo. Il capitano Jannelli è carico: "È un Viadana che non vede l’ora di cominciare la nuova stagione. Arriviamo a Padova, in casa di un avversario ostico, consapevoli di chi siamo e di quello che possiamo fare. Una prima super opportunità per fare vedere il lavoro fatto durante queste settimane". A.L.M.