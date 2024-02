"Viaggi d’istruzione, fondi per le scuole"

"Un fondo economico da destinare ai viaggi d’istruzione". È la proposta avanzata dal consigliere comunale Pino Pariano per "chiedere al Comune di adoperarsi per un fondo economico da destinare ai viaggi d’istruzione. Si tratta di un intervento destinato alle scuole per aiutare gli studenti con difficoltà economiche costretti a rinunciare alle gite. Oggi – continua Pariano – tanti studenti, a causa della crisi che ha colpito le famiglie, non riescono a partecipare a queste iniziative dal grande valore educativo e formativo: ciò significa togliere a molti di loro un’opportunità culturale, di diritto allo studio, ma anche di conoscenza ed esperienza relazionale. I costi delle gite sono ormai insostenibili per molte famiglie, il carovita si abbatte sui viaggi di istruzione ed è inaccettabile che i ragazzi siano discriminati in base al reddito. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio che va assicurato a tutti, senza distinzioni. Negare l’opportunità di partecipare a un’attività formativa per la mancanza di mezzi economici è una grave ingiustizia".