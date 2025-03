Viaggio alla riscoperta dell’Ancona sotterranea

Uno scrigno di storia e potenzialità turistiche sotto il suolo: Ancona e la sua ricchezza sotterranea legata all’acqua. L’amministrazione comunale all’assalto della città nascosta per valorizzarne il patrimonio esistente, ma nascosto per troppo tempo. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua una delle attrazioni più interessanti del pacchetto di eventi è senza dubbio la possibilità di visitare appunto Ancona Sotterranea: "Senza dubbio è il momento più interessante di questa iniziativa e anzi mi prenoto per una delle visite perché sono molto interessato al progetto di valorizzazione – ha commentato il sindaco Silvetti – Ancona potrebbe fare senza dubbio la sua parte sul fronte delle ricchezze turistiche del sottosuolo come altre grandi città europee, penso a Parigi, Londra, Napoli e così via".

La brochure preparata per le visite programmate parla di un "viaggio esclusivo alla scoperta dei sotterranei di Ancona, tra antiche infrastrutture idriche e luoghi ricchi di fascino e storia". A confermare il forte interesse da parte del Comune su Ancona Sotterranea anche l’intervento dell’assessore con delega al turismo Daniele Berardinelli: "C’è l’idea di recuperare i bagni pubblici di piazza Stamira, chiusi e abbandonati da anni, e trasformarli nella sede proprio di Ancona Sotterranea. Lì sarebbero anche possibili le operazioni di vestizione e svestizione per i visitatori che si preparano a scendere nelle viscere della terra. Oggi quelle fasi si svolgono dentro un piccolo e inidoneo locale di piazza Pertini. Stiamo lavorando anche alla possibilità di attivare un canale per i croceristi in arrivo ad Ancona, magari affiancando alle guide speleologiche la figura di un traduttore almeno in inglese. Ancona Sotterranea, assieme ai 16 Forti, sono due eccellenze turistiche assolute di Ancona".

Da sabato 22 marzo quindi per i weekend di marzo e aprile (escluso il fine settimana di Pasqua 19-20 aprile) sono in programma le visite sotto la città di Ancona. Sono previsti due turni di visita sabato 22 marzo (dalle 15 alle 17 e dalle 16 alle 18) e aperture speciali nelle domeniche 6, 13 e 27 aprile con due turni di visita (9,30-11,30 e 10,30-12,30). Per ogni gruppo sarà ammesso un massimo di 20 persone, quindi la prenotazione è obbligatoria al link https://vivaservizi/ancona-sotterranea.

"In tanti non credevano a cosa ci fosse sotto la città – ha detto Andrea Gagliardini dell’Associazione ‘Ancona Sotterranea’ che curerà le visite – fino a qualche anno fa quando siamo partiti con le visite e le analisi. C’è tanto ancora da fare per recuperare ampi tratti dei canali sotterranei dell’acqua quando non c’erano gli acquedotti. Molti luoghi sono in abbandono dopo che la figura del fontaniere che si occupava della rete è scomparsa. Ci sono cunicoli chiusi da riattivare, formazioni ipogee straordinarie". Insomma un tesoro nascosto da riscoprire.