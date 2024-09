Viaggio in musica con Tosca al Pif

E’ Tosca la grande protagonista della giornata odierna al Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. La popolare cantante si esibirà questa sera (ore 21.30) al Parco delle Rimembranze in ‘La bella estate’, facendo entrare gli spettatori in un viaggio musicale e in un vortice di emozioni attraverso brani già conosciuti e nuove proposte, eseguiti insieme a una band di musicisti di altissimo livello. Tosca, infatti, sarà accompagnata sul palco dalla fisarmonica diatonica del Maestro Riccardo Tesi, da poco insignito del titolo di ambasciatore della fisarmonica dal Comune di Castelfidardo, oltre che da Giovanna Famulari (violoncello, piano e voce), da Massimo De Lorenzi alla chitarra, da Luca Scorziello alla batteria e alle percussioni, da Fabia Salvucci alle voci e tamburi a cornice e da Arabella Rustico al contrabbasso.

La carriera di Tosca è costellata di successi e riconoscimenti, ed è un perfetto esempio di dedizione e passione. Nel corso degli anni Tosca ha lavorato al fianco di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra cui Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Lucio Dalla, e molti altri.

Tra i numerosi premi ricevuti spiccano diverse Targhe Tenco, che testimoniano la sua eccellenza come interprete per la musica.

Un ricco cartellone di eventi scandirà l’intera giornata. Si comincia alle 16 in piazza della Repubblica con Diego Trivellini, il cui ‘Solo Concert’ rappresenta un’esperienza musicale unica nel suo genere. Trivellini utilizza una fisarmonica elettronica che riproduce l’effetto di un’intera orchestra sinfonica, dedicata per la maggior parte ai brani del maestro Ennio Morricone. Alle 17 al Salone degli Stemmi spazio a ‘Accordion d’Elite’ con Renzo Ruggieri alla fisarmonica e Paolo Di Sabatino al pianoforte, due figure di spicco nel panorama musicale italiano, i quali porteranno sul palco un concerto che promette di essere una straordinaria fusione tra jazz e fisarmonica.

Alle 19 al Teatro Astra innovazione e tradizione si incontrano in un dialogo sonoro unico con due composizioni di spicco, "Jinx" di Christos Farmakis e "Syntropia" di Alfredo Luigi Cornacchia.

Alle 22.30 in piazza della Repubblica suoneranno i XGiove, band italiana emergente che unisce con maestria sonorità rock e folk, anche grazie a Nicolò Buccioni, con il suo strumento a mantice. Per tutta la giornata continueranno le audizioni dei talenti che si contenderanno i Premi di categoria e il Premio finale.