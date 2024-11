Viaggio in treno da incubo. Guasto sulla linea per Roma. Costretti a sei ore di ritardo

Come trasformare un tranquillo sabato in una giornata da incubo. Tutta colpa di un guasto sulla linea ferroviaria Ancona-Roma che ha costretto i passeggeri di un Freccia Argento partito alle 7.50 da Falconara ad appellarsi all’altissimo per non cadere nella tentazione di lanciare improperi. Ben sei ore di ritardo e un viaggio, tra Ancona e la capitale che si è trasformato in un’odissea. A cui Trenitalia, con ritardo, ha cercato di porre rimedio mettendo a disposizione a Foligno dei bus sostitutivi per raggiungere Roma. Ma la pazienza dei passeggeri, molti dei quali marchigiani e soprattutto anconetani, attorno alle 11 del mattino era già abbondantemente finita. Tanto che sulle banchine della stazione di Foligno, dove il treno era riuscito ad arrivare, chiedevano ansiosi quando e se il convoglio sarebbe potuto ripartire. Sul treno viaggiavano un centinaio di marchigiani. All’altezza dei Campello del Clitunno il treno ha iniziato ad accusare dei problemi. Non un un locomotore, ma qualcosa di serio sulla linea. Il convoglio è arrivato alla stazione di Foligno alle 9.20 e non è più ripartito. Dopo due ore, la pazienza dei passeggeri era già al limite perchè non riuscivano ad ottenere alcuna informazione. Tensione e rabbia: avrebbero dovuto raggiungere Roma per impegni lavorativi e personali. Tra loro anche un avvocato di Senigallia che a Roma andava ad una cerimonia di parenti. "È una vergogna - dice Simeone Sardella - siamo lasciati a noi stessi. Siamo qui fermi e nessuno ci dice niente. Non si sa se e quando si potrà ripartire". Trenitalia successivamente ha comunicato il guasto sui propri canali internet e fatto sapere che era in corso l’intervento dei tecnici per ripristinare la situazione. Il convoglio è un Ravenna-Roma. "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali - fa sapere Trenitalia - possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Sono state attivate corse con bus per i collegamenti Regionali tra Spoleto e Foligno e tra Terni e Foligno. Diversi i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento tra cui il treno in questione, un Freccia Argento 8851 Ravenna (6:08) - Roma Termini (11:00): "Il treno oggi termina la corsa a Foligno – ha comunicato Trenitalia - I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. Ma i bus messi a disposizione non erano comunque sufficienti a contenere tutti i passeggeri appiedati, lasciando nell’incertezza chi doveva proseguire il viaggio. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata solo attorno alle 14, quindi dopo quasi sette ore dalla partenza da Falconara. Il guasto che ha interessato la linea ferroviaria Ancona-Foligno-Orte nella zona di Campello Clitunno, in Umbria, è stato riparato dai tecnici di Rfi.

Un treno regionale ha subito un rallentamento di 140 minuti, mentre una Freccia, un intercity e sei regionali sono stati limitati nel percorso e sostituiti da nove autobus bus. Nessuno dei convogli si è comunque fermato lungo il percorso. Attivati inoltre - riferiscono sempre le Ferrovie - sette bus sostitutivi a Foligno per il Freccia Argento proveniente da Ravenna per Roma. Ai passeggeri - è stato reso noto - sono stati consegnati kit ristoro, con assistenza a bordo treno e nelle stazioni. Anche se sul posto i passeggeri presenti hanno raccontato tutt’altro. Ovvero che sono stati lasciati al freddo e senza informazioni per oltre due ore.