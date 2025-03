Viaggio nei quartieri. Il Piano cerca riscatto. Ma il degrado sociale continua a regnare

Piano San Lazzaro è uno dei rioni più popolati e variegati di Ancona. Ci abitano circa seimila persone, aumentate considerevolmente negli ultimi dieci anni soprattutto a causa dell’immigrazione, fenomeno che ha fatto diventare il "Pià" (detta all’anconetana) uno dei quartieri più multietnici del capoluogo. Ma il Piano è anche il passeggio lungo corso Carlo Alberto, il frequentato capolinea dei bus di piazza Ugo Bassi, il fermento del mercato di piazza D’Armi con il suo restyling in corso d’opera che presto restituirà alla città una struttura commerciale moderna e più accogliente.

Intanto il Piano è quello che racconta chi ci abita o chi ci lavora, un rione con i problemi evidenziati già altrove, che spesso la mancanza di un lavoro, una situazione precaria, e l’alcol trasformano in disagio e, dall’altra parte, in percezione di scarsa sicurezza.

Basta fare un giro per il quartiere per scorgere i primi problemi, a cominciare da quelli riscontrati anche in altre parti della città, soprattutto la sporcizia, ma anche la pessima condizione di molte parti del manto stradale. Per non parlare di un semaforo pedonale per attraversare da piazza Ugo Bassi verso corso Carlo Alberto che parti quando scatta il verde ma arrivi dall’altra parte che è già rosso da un pezzo.

O del capolinea dei bus, invaso da scritte e graffiti che non sono le decorazioni con cui è stato realizzato. Poco più in là, nei giardinetti su cui un tempo si affacciava un pub, tanta gente che chiacchiera o che sta al telefono, mentre al mercato di piazza D’Armi banchi e bancarelle sono presi d’assalto da gente che acquista di tutto.

Pochi metri più avanti il cantiere del nuovo mercato, che dovrebbe essere ultimato entro la fine dell’anno. E’ il restyling atteso da tutto il rione, quello che potrebbe ridare lustro alla piazza e a tutte le attività circostanti, che potrebbe far diventare la piazza un luogo d’attrazione anche per turisti, una volta che sarà completata. Intanto il Piano fa i conti con gli altri problemi quotidiani: c’è chi ha trasformato una panchina in un bivacco e dorme disteso, chi chiede l’elemosina, chi urla in una lingua incomprensibile, chi vuole parcheggiare anche dove i posti non ci sono.

Anche se nessuno parla di problematiche di convivenza con gli stranieri, quelli che sono arrivati ad Ancona da decenni e che popolano soprattutto questa zona e quelle vicine, dalla stazione ferroviaria a via Marconi e vie limitrofe.

Anzi, a piazza Ugo Bassi ormai da tempo la cultura che viene da fuori non è più vissuta come diversità ma piuttosto come un confine che si amplia: così capita che l’associazione culturale islamica si trovi di fianco al pub, che kebab e ristorante cinese si affaccino sulla stessa via su cui ci sono anche il macellaio e il panettiere assolutamente anconetani, e che l’offerta commerciale si arricchisca anche di novità forestiere.

Risse e problemi di abuso d’alcol non sono rari, ma neanche tipici solo di questo rione. Che al pari degli Archi sembra con il tempo aver imparato a fare tesoro dell’ampio numero di etnie ormai residenti in zona. In compenso c’è chi ha chiuso, come lo storico negozio di giocattoli Zibaldone, che dopo 65 anni ha abbassato definitivamente la saracinesca.

Segno dei tempi che cambiano, però. Non di un rione, il Piano, che reclama maggiore attenzione ma che sembra anche in grado di badare a se stesso e ai cambiamenti imposti dal tempo che passa.