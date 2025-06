Viaggio nei quartieri. Il test di Palombina: sosta a pagamento. I residenti protestano

La fila di auto posteggiate o in cerca di un parcheggio comincia prima del centro commerciale di Collemarino, da dove il primo sovrappasso per la spiaggia, quello di legno, si sporge come un lungo braccio verso il mare e le file di ombrelloni. Sono giorni caldissimi, se durante la settimana il traffico verso la spiaggia di Palombina appare regolare e abbastanza sostenibile, come pure la disponibilità di posti nei vari parcheggi, è proprio durante il weekend che si scatena il caos. Tutti alla ricerca di un posto, il più vicino possibile al mare, ancora meglio se gratis. Con la canicola estiva la vita si sposta in spiaggia, almeno per chi può. Proprio con lo scopo di riorganizzare i parcheggi per i cittadini alla ricerca di un bagno rinfrescante e di un ombrellone con lettino, il Comune di Ancona dalle scorse settimane ha introdotto circa cento nuovi posti auto a pagamento, contraddistinti dalle strisce blu, una risposta al sovraffollamento estivo, una misura temporanea e per ora sperimentale, limitata ai mesi estivi, destinata però a far discutere i cittadini. Le zone a pagamento che rimarranno attive fino al termine di settembre interessano, nello specifico, via Flaminia: dal numero civico 357 fino al confine con Falconara Marittima (numeri pari, dunque solo lato monte), via Costantini per l’intera lunghezza, anche se su due dei tre segmenti della via non si parcheggia, e poi il tratto finale di via Mercantini, cioè dal civico 18 fino all’intersezione con via Panzini. Il costo stabilito è di 60 centesimi per ogni ora di sosta. Una buona scelta, specie se si considera che all’angolo tra via Flaminia e via Costantini c’è un parcheggio privato da 5 euro per mezza giornata e 10 per la giornata intera. Ma dall’altra parte della Flaminia sulle righe bianche non si paga, e così sin dalle prime ore del mattino scatta la corsa per accaparrarsi un posto gratis, vicino agli accessi alla spiaggia, ma anche dietro al centro commerciale che coincide con il primo sovrappasso.

I residenti delle vie coinvolte dalla nuova misura a strisce blu si lamentano: perché adesso, a differenza di quanto accadeva fino a un mese fa, per parcheggiare gratis sotto casa hanno bisogno di un permesso residenti, che rilascia Ancona Servizi in via Mamiani 76, all’interno della struttura del Parcheggio degli Archi. I residenti di Palombina e di Collemarino che hanno le strisce blu vicino alla propria abitazione pagheranno per il permesso che dura quattro mesi un terzo di quello che corrispondono tutti i cittadini di Ancona per l’anno intero, che per la prima auto è di 33 euro. Dunque appena 11 euro. Però senza la garanzia, specialmente se escono e poi rientrano nelle giornate di sabato o domenica, di ritrovare un posto vicino alla propria abitazione. Una novità che ha fatto scattare la protesta degli abitanti della zona, già messi a dura prova durante l’estate da tutti gli automobilisti che cercano tra le vie di Palombina uno stallo alternativo a quelli più in prossimità delle spiagge che finiscono sold out già dalle primissime ore della mattinata. Ancona Servizi, nel frattempo, ha installato tutta la segnaletica necessaria e i vari parcometri, anche se la modalità di pagamento più semplice risulta quella tramite smartphone con l’app MooneyGo. E’ un progetto "pilota", come lo chiama il Comune, intanto è già riuscito a dividere le opinioni di chi abita a Palombina e dintorni e dei tanti frequentatori della spiaggia che confina con Falconara.