Viaggio nei quartieri. Piano, lotta al degrado: "Ma non è un avamposto e non va demonizzato"

Piano San Lazzaro osservato speciale: lo aveva detto tempo fa il questore Cesare Capocasa, gli ultimi episodi riscontrati nella zona non fanno altro che confermare la tendenza al degrado dello storico quartiere anconetano che gli anni hanno trasformato in un crocevia multietnico. Consumo di sostanze stupefacenti, abuso di alcolici, spaccio, e, più in generale, microcriminalità, fanno parte della triste quotidianità che si riscontra oggi nel quartiere. Sono le zone meno frequentate, quelle più buie o più lontane dal traffico, ad essere teatro di episodi sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.

La fotografia del rione è chiara: diecimila persone di cui quattromila stranieri, migliaia di controlli ogni anno e tante sanzioni per ubriachezza, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, e immigrazione clandestina. Le iniziative intraprese dalla Polizia di Stato sono numerose e vanno dal poliziotto di prossimità al rapporto che intercorre con l’oratorio dei Salesiani, a quello con il comitato cittadini Piano e Grazie. Ma evidentemente non bastano. La visita nei giorni scorsi del sindaco Daniele Silvetti e di numerosi assessori testimonia come all’amministrazione comunale prema tenere sotto controllo ciò che accade nel variegato quartiere dorico, come pure cercare di investire su iniziative che possano migliorare la qualità di vita dello stesso. In questa direzione, a ottobre si svolgerà in corso Carlo Alberto una festa organizzata dal Comune in collaborazione con le numerose associazioni che si occupano di socialità e cultura al Piano e con i Salesiani. Perché il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere che si estende dalla stazione ferroviaria a piazza d’Armi passa anche da iniziative che favoriscano l’integrazione. Musica, intrattenimenti vari, stand gastronomici e stand delle associazioni che operano al Piano: dopo anni di attesa ecco un evento al Piano. Che non basterà da solo a risolvere i problemi della zona, ma certo a mostrare attenzione nei confronti del rione e dei suoi abitanti. Nel frattempo il comitato cittadini del Piano e delle Grazie ha organizzato per giovedì prossimo un incontro al Cinema Italia dove si parlerà di rifiuti, degrado, bagni pubblici, posto fisso di polizia locale – quasi ultimato il restyling dell’ex edicola di piazza Ugo Bassi che lo ospiterà –, illuminazione, sicurezza, problema derivante dall’uso dei monopattini, strisce pedonali con semafori lampo, di cui aveva già scritto il Resto del Carlino nei mesi scorsi, e altro ancora. Ma il quartiere sa anche reagire: mentre c’è chi pensa di chiudere – le saracinesche si abbassano anche in centro –, chi resiste e lavora al Piano non vuole sentirsi un operatore di un "avamposto" né tantomeno vedere il quartiere "demonizzato": i problemi ci sono come altrove e al pari di altre città, inutile gridare allo scandalo. Anche perché il restyling dell’area di piazza d’Armi con il nuovo mercato, viene visto con estrema fiducia da parte degli operatori commerciali della zona, un rinnovamento che potrebbe costituire una svolta per tutto il quartiere, in direzione diametralmente opposta al degrado che cresce in determinate aree. Il Piano aspetta risposte concrete: il nuovo mercato, le iniziative come quella della festa delle associazioni di ottobre, ma anche progetti sociali che possano offrire alternative alla progressiva marginalità di certe vie, restituendo al quartiere la sua storica identità.