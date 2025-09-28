Viaggio nei quartieri. Piazza Salvo D’Acquisto prigioniera del degrado: "Mai visto nulla di simile"

Osservandola dall’alto, dai balconi e i passaggi che vi si affacciano, piazza Salvo D’Acquisto si presenta come un luogo disegnato da una mano illuminata. Aree verdi, siepi rigogliose, numerose panchine, spazi per giocare, la scuola primaria intitolata a Giovanni Falcone che si affaccia sulla spianata delineata dai tratti di un sole splendente. Poco oltre le sedute e un lungo porticato che ospita vari locali a uso professionale e commerciale, presenti anche al piano superiore. Di fronte la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù che guarda proprio in direzione dell’area pedonale. E’ il fulcro del Q2, quartiere di Ponterosso sorto a metà anni Ottanta lungo via Flavia, dopo il Q1, Brecce Bianche, e prima del Q3, che sale verso Monte Dago. Nei tre rioni, nel corso degli anni, vi hanno trovato casa circa diecimila persone, una bella porzione di Ancona.

Oggi, però, la vita del quartiere non è più quella di allora. Episodi di delinquenza, di spaccio e di teppismo hanno progressivamente finito per spegnere gran parte dell’entusiasmo di chi aveva investito nella zona. O forse è il contrario, magari è il degrado che s’è allargato sfruttando l’arretramento del commercio, le tante attività che oltre dieci anni fa animavano ancora il quartiere e che hanno progressivamente abbassato la saracinesca. Fatto sta che oggi in quella piazza, se non fosse per la scuola che vi si affaccia, per la parrocchia e per i pochi negozi e uffici che contribuiscono con la loro resistenza da avamposto a tenere vivo tutto un quartiere, il degrado avrebbe finito per oltrepassare quei teorici confini di scale, parcheggi e anfratti più bui che finora lo hanno delimitato e contenuto a fatica. La piazza è sommersa dalla vegetazione che cresce in modo totalmente incontrollato, siepi altre tre metri che costituiscono una barriera tra la strada e l’ampio spazio pedonale, immondizia, e, in generale, una situazione che specie di sera diventa difficile, un luogo che si trasforma in punto di ritrovo di bande di ragazzi che fanno ciò che vogliono. Motorini che scorrazzano, riunioni con musica a tutto volume lungo le scale antincendio della scuola, come racconta chi ci abita, e nei parcheggi un mare di scritte, sgorbi, disegni e graffiti, mentre le scale dell’edificio sembrano una latrina.

Difficile vivere in una situazione del genere, in un quartiere periferico che rappresenta una delle sfide più complesse per l’amministrazione comunale, con problematiche che spaziano dal deterioramento delle strutture presenti agli episodi di vandalismo, come quelli avvenuti meno di un anno fa. E poi basta scorrere le testimonianze sui social, dove c’è chi di recente ha riportato: "Sono più di trent’anni che abito davanti alla scuola materna e non è stato mai potato un albero", oppure "Abito qui da 36 anni e mai, dico mai, c’è stato un simile degrado". E’ il grido d’aiuto che sale da piazza Salvo D’Acquisto e dalle zone circostanti, come quelle sotto al parco Mendes. E’ la richiesta di un intervento che possa mettere freno al degrado, al disagio, alla delinquenza, ridando agli abitanti del quartiere una speranza di vita migliore. La situazione di piazza Salvo d’Acquisto rappresenta un caso emblematico delle difficoltà che molte periferie italiane stanno attraversando, dove il degrado si intreccia con problemi sociali complessi che richiedono soluzioni e risorse adeguate. Quelle di cui questo spazio urbano e i suoi abitanti e commercianti, però, finora hanno solo sentito parlare.