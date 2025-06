Viaggio nei sapori del mondo. Ecco i 50 di "Food&Drink"

Un mondo di sapori, profumi e colori tutto da scoprire. Domani e sabato torna "Food&Drink – Aperitivi Internazionali", iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune e il sostegno della Camera di Commercio delle Marche. In queste due serate quasi cinquanta locali della città si trasformeranno nelle tappe di un appassionante e gustoso percorso gastronomico. I bar, i ristoranti e i caffè coinvolti offriranno specialità culinarie e creazioni originali, frutto del perfetto mix tra creatività, tradizione e ingredienti d’eccellenza. La maggior parte dei locali protagonisti si concentra nella zona compresa tra piazza del Papa e la parte bassa di corso Garibaldi, ma coinvolge anche piazza Cavour, il viale della Vittoria e il Passetto.

Praticamente tutto il mondo è rappresentato, visto che oltre ai principali Paesi europei si potranno assaggiare specialità di Argentina, Brasile, Messico, Cuba, Venezuela, Giamaica, Repubblica Dominicana, Perù, Cina, Stati Uniti, Etiopia, Libano, Tunisia Palestina, Filippine, Thailandia, Corea del Sud e Giappone. ‘Food&Drink’ è un progetto pensato per promuovere l’identità culturale ed economica rendendo protagonisti i prodotti tipici, le piccole imprese e le storie che rendono speciale ogni angolo della città, e, come spiega il segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli l’obiettivo è "soprattutto quello di mettere in rete le imprese rendendole protagoniste".

"Iniziative come questa sono fondamentali per sostenere le imprese locali che, con dedizione e competenza, portano avanti le proprie attività alimentando non solo l’economia, ma anche il tessuto sociale", dicono Paolo Longhi e Luca Casagrande, Presidente e Responsabile Confartigianato Ancona, sottolineando come la kermesse sia anche un’occasione per mostrare come Ancona sia una città piacevole da vivere per giovani e famiglie".

Giulia Mazzarini, responsabile Alimentazione Confartigianato, parla di "opportunità per scoprire le bellezze della città, creare connessioni tra operatori, cittadini e turisti, e rafforzare il legame con il territorio". Il progetto è inserito nel circuito de ‘La Via Maestra’. L’invito è a partecipare all’evento, ma anche a esserne protagonista mettendo un like su Facebook e Instagram alla foto del locale preferito. Programma completo su www.laviamaestra.com/fooddrink-ancona-2025/.