"Viaggio nella musica di Morricone"

Tutta la magia delle indimenticabili musiche di Ennio Morricone alle Muse di Ancona. Ad evocarla, giovedì (ore 21), sarà l’Ensemble Symphony Orchestra diretto da Giacomo Loprieno nel concerto "Alla scoperta di Morricone", che ha come ospiti speciali il soprano Anna Delfino e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di "Love Affair". A dar voce a personaggi e ambientazioni sarà l’attore Andrea Bartolomeo.

Loprieno, il titolo del concerto significa che proporrete anche brani poco noti al grande pubblico?

"Esattamente. Noi giriamo l’Italia e l’Europa dal 2018 con questo concerto. Inizialmente facevamo solo i brani più famosi di Morricone. Poi ne abbiamo riscoperti altri, alcuni dei quali amati in modo particolare dallo stesso Morricone, che li ha rivisitati. Nel ‘Mosè’ c’era un brano talmente bello che lui ne ha fatto una canzone per Dulce Pontes. Ci sono ‘Sacco e Vanzetti’, che fu cantata da Joan Baez, e musiche tratte dai film, come ‘La Califfa’ e ‘Canone inverso’".

Colonne sonore splendide, ma passate un po’ inosservate perché i relativi film hanno avuto minore successo rispetto ad altri?

"Sì, è capitato. D’altronde Morricone ha scritto circa cinquecento colonne sonore... La nostra idea è di accompagnare l’ascoltatore in un viaggio ideale durato sessant’anni. Naturalmente ci saranno alcuni dei brani più amati e famosi, da ‘C’era una volta in America’ a ‘Mission’".

Ecco, a questo proposito. Il pubblico si aspetta di ascoltare i ‘classici’ del repertorio come li ha sentiti al cinema. I vostri arrangiamenti sono fedeli agli originali?

"Sì, rispettiamo tutto quello che il maestro ha scritto. Certo, lui dal vivo li proponeva con orchestre di duecento elementi. Noi siamo quaranta, ma in gran parte siamo polistrumentisti. Quindi possiamo suonare come faceva Morricone stesso. Finora le oltre centodieci repliche del concerto sono state tutte sold-out".

Per il soprano deve essere una bella sfida affrontare ‘Deborah’s Theme’.

"Anna Delfino è bravissima. Ha imparato a modulare la voce in modo notevole. Tra l’altro canta anche in inglese e portoghese". Che ruolo ha Andrea Bartolomeo?

"Lui è il nostro Virgilio, che ci guida nel corso di tutta la serata, anno dopo anno, dagli anni ‘60 ai giorni nostri. È un viaggio fatto di dodici colonne sonore".

Ma qual è il segreto di Morricone, il suo saper arrivare al cuore dell’ascoltatore con poche note? Merito della melodia o c’è dell’altro?

"È la melodia, è l’immediatezza, è la capacità di creare musiche che ognuno poi ‘usa’ a modo suo. Ad esempio, il famoso ‘Gabriel’s Oboe’ di ‘Mission’ è usato ai matrimoni. Ma è un brano nato per evocare il suono della foresta. ‘Deborah’s Theme’ ci sembra un brano ‘avvolgente’, ma con esso Morricone voleva esprimere anche disperazione. I suoi pezzi sono sempre brevi. Arrivano al cuore e lì rimangono. Come le grandi arie liriche di Verdi, di Bellini e di Puccini. Come ‘Casta diva’, ‘Vissi d’arte’ e ‘Nessun dorma’. Infatti, come quelle, le sue musiche sono poi entrate nella cultura popolare".