Viaggio nella ricerca. Giorno dedicato a Giulio Regeni

Torna la 17esima edizione del più grande evento internazionale di divulgazione scientifica dedicato agli studenti e alle studentesse sulle cellule staminali. L’evento, che si terrà venerdì 14 alle 9 presso l’Università Politecnica delle Marche (Auditorium "Carlo Urbani", Facoltà di Medicina e Chirurgia) è dedicato a Giulio Regeni (nella foto) ed è coordinato dalle docenti Alessandra Giuliani e Maria Rita Rippo. Organizzatore della giornata è UniStem, il Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano, fondato nel 2006 con l’obiettivo di integrare, coordinare e promuovere l’accesso alle informazioni relative allo studio delle cellule staminali e del loro potenziale applicativo.

Dai mitocondri alle nuove droghe, dall’impatto sulla salute umana dell’inquinamento alla storia delle cellule staminali, saranno diversi e multidisciplinari i temi che verranno raccontati ad oltre 400 studentesse e studenti delle scuole superiori della nostra Regione nell’Auditorium "Carlo Urbani" della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nel corso degli anni pur mantenendo l’attenzione sulle staminali il Centro ha ampliato il contesto degli argomenti trattati rendendoli sempre meno settoriali.

In particolare, con UniStem Day 2025, si vuole sottolineare l’importanza del diritto della libertà nell’attività dello studioso, diritto che si declina in libertà di studio, di movimento e di ricerca della verità su quel che ci circonda e ci accade. Per questo la giornata sarà dedicata a Giulio Regeni. Protagonisti della giornata saranno i circa 30mila studenti e studentesse che in tutto il mondo, attraverso seminari, tavole rotonde, visite ai laboratori ma anche quiz, momenti musicali e attività ricreative, potranno calarsi nei panni dei ricercatori alle prese con le loro sfide quotidiane.