Viaggio nelle strade. A caccia dell’asfalto che non c’è: solo buche. E piove sul bagnato

Piove sul bagnato. Il maltempo dei giorni scorsi, le forti piogge che si sono abbattute su ogni angolo della città non hanno fatto altro che peggiorare la situazione delle buche e in generale la condizione del manto stradale cittadino. E rallentare i cantieri dove l’amministrazione comunale ha programmato l’atteso intervento di ripristino dell’asfalto. Così mentre i cittadini segnalano strade in condizioni pietose in ogni angolo della città, anche i lavori in corso hanno finito per creare disagi al traffico.

Via De Gasperi, per esempio, dove è in corso il rifacimento del tratto che va dall’incrocio con via Sanzio alla rotatoria di piazzale Europa, nei giorni scorsi, durante i temporali, presentava nelle parti ancora non completate ma transitabili delle voragini pericolosissime, per fortuna tamponate dagli interventi effettuati appena tornato il sole.

L’intervento di ripristino del manto stradale anconetano è stato programmato da tempo e procede per step: tante toppe nei punti dove è richiesto l’intervento più urgente. Lunghe toppe, non buche tappate, come ha tenuto a sottolineare l’amministrazione comunale nei mesi scorsi, per "restituire ai cittadini strade nuove e non solo buche richiuse".

Intanto, però, il traffico e il maltempo continuano a sollecitare e spaccare l’asfalto, che in certi punti, anche in centro, per esempio nei tratti di via Magenta, di via Palestro all’incrocio con via Varlè, oppure in via Isonzo, si sbriciola finendo per trasformare il passaggio con l’auto o con le due ruote in una gimkana che ha lo scopo di evitare di rompere l’auto o di cadere.

I primi interventi programmati dall’amministrazione riguardavano i lavori da effettuare in via Fazioli, via Sanzio, via Torrioni, via Vittorio Veneto e via De Gasperi. Poi tanti altri a cominciare da via Albertini, via Buozzi, via Fabriano, via Marsigliani e via Recanati per proseguire altrove.

Con la fine dell’estate, infatti, ci sono in programma tutta una serie di interventi, dalla manutenzione straordinaria che riguarda l’asse nord-sud a quella di Sappanico e della zona del Piano, dal lotto del centro storico che riguarda tutte strade pavimentate con i cubi di porfido, a quello che comprende via Candia, via Gervasoni, via Oberdan, via Saline (un tratto disastrato e confinante con Camerata Picena) e via Torresi, ma anche il lotto che riguarda via Circonvallazione, via De Bosis, via Del Carmine, via Einaudi, via Magenta, appunto, via Panoramica, via Patrizi, piazza Pezzotti, via Santo Stefano, via Ranieri e via Varano, borgo in cui sarà rifatta la piazzetta.

In tutto oltre quaranta interventi diffusi in tante parti della città, o almeno quelle che reclamano l’intervento più urgente, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro, e questo solo per il 2025.

I disagi, però, si sommano e i cittadini lo sottolineano: sono poche le voci che segnalano le buone condizioni delle strade, la maggior parte degli intervistati si lamenta.

E basta fare un giro per Ancona con lo sguardo attento al percorso per capire che la situazione è davvero difficile: le criticità sono ovunque. Nei prossimi mesi sarà fondamentale verificare l’effettiva realizzazione degli interventi programmati e il loro impatto sul traffico cittadino.

La sfida è proprio quella di passare dalla logica del rattoppo d’emergenza a una manutenzione pianificata e sistematica, in grado di restituire al capoluogo, magari per step, una rete stradale sicura e adeguata alle esigenze di cittadini e visitatori.

Giuseppe Poli